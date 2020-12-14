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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На Львівщині мікроавтобус збив на смерть пішохода і врізався у вантажівку

На трасі Львів-Шегині між селами Шегині та Волиця у Мостиському районі сталася смертельна ДТП.

19-річний водій мікроавтобусу Fiat Ducato із Самбора збив пішохода, після чого зіткнувся з припаркованою вантажівкою Renault.

Внаслідок ДТП 37-річний пішохід загинув на місці, а водія Fiat та двох його пасажирів – 32 та 33 років – госпіталізували з травмами.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нині поліція встановлює обставини автопригоди.

  • ДТП на Львівщині: мікроавтобус збив на смерть пішохода і протаранив фуру
  • ДТП на Львівщині
  • ДТП на Львівщині: мікроавтобус збив на смерть пішохода і протаранив фуру
  • ДТП на Львівщині
На Львівщині мікроавтобус збив на смерть пішохода і врізався у вантажівку / 2 фотографии

Масштабна ДТП під Одесою

Увечері 13 грудня у Болградському районі Одеської області зіткнулися легковик Daewoo Lanos і мікроавтобус Renault.

Внаслідок удару Daewoo вилетів у кювет. Всіх, хто був у салоні – чоловіка з дружиною і трьох дітей, яким від чотирьох і восьми років, – госпіталізували з різними травмами. У ДТП постраждали також водій Renault і один із його пасажирів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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