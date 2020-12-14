В Украине разоблачили масштабную преступную группировку с оптового сбыта наркотиков

Служба безопасности Украины разоблачила преступную организацию, которая занималась сбытом оптовых партий наркотических и психотропных веществ в 15 регионах Украины.

По данным следствия, в наркогруппировку входило более 20 участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрон, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей.

Товар преступники предлагали на закрытом паблике в Telegram и доставляли его заказчикам через сеть так называемых закладок. Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали наркотические вещества для реализации почтовыми сервисами.

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Деньги поступали злоумышленникам на виртуальные электронные кошельки различных платежных систем.

По предварительным данным следствия, ежемесячный оборот наркогруппировки составил почти 5 млн грн.

Сотрудниками СБУ было задокументировано четыре факта сбыта запрещенных веществ.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 4 кг амфетамина, альфа-пвп и каннабиса, примерно полкилограмма героина, кокаина и мефедрон, 250 таблеток МДМА и Ксанакс. Также обнаружили материалы для упаковки наркотиков, черновые записи, банковские карты.

Стоимость изъятых наркотиков составляет более 1,2 млн грн по ценам черного рынка.

В настоящее время задержаны 6 участников преступной группировки. Злоумышленникам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников преступной группы.















Сбывали наркотики в 15 областях: в Украине разоблачили масштабную преступную группировку / 4 фотографии

Наркотики в Украине

В Киеве разоблачили лабораторию, которая производила лекарства с психотропами. Мужчины оборудовали лабораторию по изготовлению таблеток с психотропными веществами в подвале жилого дома. Запрещенные в Украине лекарства хранили в складском помещении торгового центра.

Реализовывали товар злоумышленники через интернет — размещали объявления, а средства получали на банковские карты подставных лиц.