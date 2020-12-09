В Одессе полиция разоблачила мужчину, который реализовывал наркотики через интернет-магазины в мессенджере Telegram. После получения предоплаты за товары, он сбывал их с помощью так называемых закладок в Одессе и Измаиле.

25-летний житель Одессы получал психотропы через почтовые отправления, а затем расфасовывал их и продавал. Полиция задержала его после получения очередной партии.

Во время проведения обысков по месту жительства преступника полиция изъяла наркотических веществ на сумму почти 500 тыс. грн. Фигуранту дела грозит до 10 лет заключения.











В Одессе мужчина сбывал наркотики через интернет-магазины в Telegram / 3 фотографии

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В Киеве женщина публично употребляла наркотики

В одном из торговых центров Киева женщина публично нюхала наркотики. Она рассыпала порошкообразное вещество на поверхность стола.

Инцидент заметили правоохранители и сразу задержали ее.