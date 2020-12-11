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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве разоблачили лабораторию, которая производила лекарства с психотропами

В Киеве мужчины оборудовали лабораторию по изготовлению таблеток с психотропными веществами в подвале жилого дома. Запрещенные в Украине лекарства хранили в складском помещении торгового центра.

Реализовывали товар злоумышленники через интернет — размещали объявления, а средства получали на банковские карты подставных лиц. За месяц прибыль мужчин составлял около 500 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли специальное оборудование для изготовления препаратов, готовую продукцию, печати иностранных компаний, голографические изображения и тому подобное.

  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
  • виготовлення та розповсдження фальсифікованих препаратів
В Киеве разоблачили лабораторию, которая производила лекарства с психотропами / 4 фотографии

Общая сумма изъятых предметов составляет примерно 4 млн грн. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Одессе мужчина торговал наркотиками через Telegram

В Одессе мужчина продавал наркотики через интернет-магазины в мессенджере Telegram. После получения оплаты за товар он реализовывал его методом так называемых закладок.

За совершенное преступление злоумышленник может получить до 10 лет заключения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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