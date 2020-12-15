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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Думали, разрушается путепровод — водители о падении столбов на Шулявском мосту

15 декабря на Шулявском мосту в Киеве упали три электроопоры и повредили авто, которые в то время проезжали мимо.

Во время инцидента никто не пострадал, однако водители испугались: они думали, что разрушается путепровод. Свидетели даже не сразу смогли выйти из авто и посмотреть, в чем дело.

— Ехал на мосту в правом ряду, когда передо мной начали падать столбы. Один из них повредил авто, теперь части нет. Хорошо, что я уцелел, — поделился впечатлениями водитель Андрей Сивинюк.

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Сейчас владельцы авто думают о восстановлении и компенсациях. А коммунальщики должны проверить надежность других электроопор, чтобы не допустить повторения инцидента.

Падение столбов на Шулявке

По факту падения электроопор на Шулявском мосту правоохранители открыли уголовное производство.

Дело начали по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины.

Подробнее о падении столбов на Шулявском мосту читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: КГГА

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