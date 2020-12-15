15 грудня на Шулявському мосту у Києві впали три електроопори та пошкодили авто, які у той час проїжджали повз.

Під час інциденту ніхто не постраждав, однак водії перелякалися: вони думали, що руйнується шляхопровід. Свідки навіть не одразу змогли вийти з авто та подивитися, у чому справа.

– Їхав на мосту у правому ряду, коли переді мною почали падати стовпи. Один із них пошкодив авто, тепер частини немає. Добре, шо я вцілів, – поділився враженнями водій Андрій Сивинюк.

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Нині власники авто думають про відновлення та компенсації. А комунальники мають перевірити надійність інших електроопор, аби не допустити повторення інциденту.

Падіння стовпів на Шулявці

За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Справу розпочали за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України.

Детальніше про падіння стовпів на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: КМДА