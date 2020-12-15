15 грудня на Шулявському мосту у Києві впали три електроопори та пошкодили авто, які у той час проїжджали повз.
Під час інциденту ніхто не постраждав, однак водії перелякалися: вони думали, що руйнується шляхопровід. Свідки навіть не одразу змогли вийти з авто та подивитися, у чому справа.
– Їхав на мосту у правому ряду, коли переді мною почали падати стовпи. Один із них пошкодив авто, тепер частини немає. Добре, шо я вцілів, – поділився враженнями водій Андрій Сивинюк.
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Нині власники авто думають про відновлення та компенсації. А комунальники мають перевірити надійність інших електроопор, аби не допустити повторення інциденту.
Падіння стовпів на Шулявці
За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Справу розпочали за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України.
Детальніше про падіння стовпів на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Надзвичайні новини
Фото: КМДА