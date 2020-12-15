В Винницкой области мужчина забил до смерти возлюбленную из-за презерватива

В селе Великая Бушинка в Винницкой области пьяный мужчина забил до смерти свою возлюбленную из-за ревности.
Сергей и Наталья приехали в гости к его матери. Мужчина — из Киева, где работал, а женщина из Могилева-Подольского.
Мать Сергея Екатерина Ренчкивская рассказала, что пара решила отметить свою встречу после долгой разлуки. Они тайком от родственников организовали застолье в летней кухне. С собой 45-летняя Наталья привезла 0,5 л спирта.
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После 21.00 Сергей позвал в летнюю кухню соседа. Наталья была избита, и Сергей попросил знакомого помочь перенести женщину в дом. Однако сосед отказался, потому что боялся стать соучастником преступления, и сказал Сергею, чтобы тот вызвал копов и скорую.
Избитую, но еще живую Наталью под утро Сергей из летней кухни на руках перенес в дом. Родные настаивали, чтобы он вызвал для женщины скорую помощь, но мужчина отказался.
Утром стало известно, что женщина все-таки умерла. К правоохранителям Сергей позвонил самостоятельно.
— Сообщил о том, что он нанес телесные повреждения своей сожительнице, в результате которых последняя скончалась, — рассказала заместитель руководителя Немировского отдела полиции Марина Григораш.
Причиной такой агрессии со стороны мужчины могла стать ревность.
— Он у нее нашел когда презерватив в кармане. Он ее ревновал. Она ездила в Тростянец ухаживать за бабушкой после инсульта. Это из-за ревности. Она также очень сильно выпивала, — рассказала мать Сергея.
37-летнему Сергею грозит наказание в виде 15 лет заключения.
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