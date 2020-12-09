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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Кривом Роге мужчина убил 80-летнюю любовницу из-за ревности

В Кривом Роге 55-летний мужчина забил до смерти свою 80-летнюю возлюбленную из ревности.

По словам соседей, таинственный ухажер появился у бабушки недавно. У кавалера были проблемы со здоровьем, он страдал из-за постоянных эпилептических припадков. Впрочем, пожилая женщина очень его ценила и берегла.

Убийцу задержали с поличным. Он сидел рядом с телом на кухне.

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— Накануне, умершая и ее знакомый употребляли спиртные напитки, в результате чего у них возник конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, — рассказала пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

На Черниговщине мужчина зарубил возлюбленную и пошел “искать” ее к копам

К черниговским полицейским обратился 31-летний мужчина, который заявил о пропаже 34-летней жительницы одного из селКрупского района.

По его словам, женщина ушла из дома еще 17 ноября после телефонного разговора с неизвестным и до сих пор не вернулась. Однако, оказалось, что именно муж является убийцей.

Источник: Надзвичайні новини

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