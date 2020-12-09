В Кривом Роге 55-летний мужчина забил до смерти свою 80-летнюю возлюбленную из ревности.

По словам соседей, таинственный ухажер появился у бабушки недавно. У кавалера были проблемы со здоровьем, он страдал из-за постоянных эпилептических припадков. Впрочем, пожилая женщина очень его ценила и берегла.

Убийцу задержали с поличным. Он сидел рядом с телом на кухне.

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— Накануне, умершая и ее знакомый употребляли спиртные напитки, в результате чего у них возник конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, — рассказала пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

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