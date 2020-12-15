На Вінниччині чоловік забив до смерті кохану через презерватив

У селі Велика Бушинка у Вінницькій області п’яний чоловік забив до смерті свою кохану через ревнощі.

Сергій та Наталя приїхали у гості до його матері. Чоловік – з Києва, де працював, а жінка з Могилева-Подільського.

Мати Сергія Катерина Ренчківська розповіла, що пара вирішила відзначити свою зустріч після тривалої розлуки. Вони потайки від родичів організували застілля у літній кухні. Із собою 45-річна Наталя привезла 0,5 л спирту.

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Після 21.00 Сергій покликав до літньої кухні сусіда. Наталя була дуже побита, і Сергій попросив знайомого допомогти перенести жінку до хати. Проте сусід відмовився, бо боявся стати співучасником злочину, та сказав Сергію, аби той викликав копів та швидку.

Побиту, але ще живу Наталю під ранок Сергій із літньої кухні на руках переніс до будинку. Рідні наполягали, аби він викликав для жінки швидку допомогу, але чоловік відмовився.

Зранку стало відомо, що жінка таки померла. До правоохоронців Сергій подзвонив самостійно.

– Повідомив про те, що він спричинив тілесні ушкодження своїй співмешканці, в результаті яких остання померла, – розповіла заступник керівника Немирівського відділу поліції Марина Григораш.

Причиною такої агресії з боку чоловіка могли стати ревнощі.

– Він у неї знайшов колись презерватив у кишені. Він її ревнував. Вона їздила в Тростянець бабусю доглядати після інсульту. Це через ревнощі. Вона також дуже сильно пиячила, – розповіла мати Сергія.

37-річному Сергію загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

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