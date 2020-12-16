В Одесской области убили женщину-таксистку и сожгли ее авто

В Одесской области, а именно в Лиманском районе, убили таксистку, а ее машину сожгли.
Вероятно, пострадавшую убили именно в автомобиле, затем прямо перед двором жителей, злоумышленники перенесли ее через дорогу в переулок. Машину своей жертвы преступники сожгли в другом селе того же района, в 30 км от места происшествия.
Тело 55-летней женщины нашла жительница с. Любополь напротив своего дома. В пострадавшей заметили проникающие колото-резаные ножевые ранения на шее и груди.
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Сейчас следователи разыскивают подозреваемых. Открыто уголовное производство по пункту 6 ч.2 ст. 115, частью 3 ст. 289 и ч. 2 ст. 194 УК — убийство из корыстных побуждений, угон транспортного средства и уничтожение имущества путем поджога.
Зарезал 89-летнюю бабушку
В Винницкой области мужчина убил и ограбил 82-летнюю пенсионерку.
Он получил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.