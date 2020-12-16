На Одещині вбили жінку-таксистку та спалили її авто

В Одеській області, а саме у Лиманському районі, вбили таксистку, а її автівку спалили.

Ймовірно, постраждалу вбили саме у автомобілі, потім просто перед подвір’ям мешканців, зловмисники перенесли її через дорогу у провулок. Машину ж своєї жертви злочинці спалили в іншому селі того ж району, за 30 км від місця події.

Тіло 55-річної жінки знайшла мешканка с. Любополь навпроти свого будинку. У постаждалої помітили проникні колото-різані ножові поранення на шиї та грудях.















Авто спалили, а тіло викинули: на Одещині жорстоко вбили таксистку / 4 фотографии

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Наразі слідчі розшукують підозрюваних. Відкрито кримінальне провадження за пунктом 6 ч.2 ст. 115, частиною 3 ст. 289 і ч. 2 ст. 194 ККУ – вбивство з корисливих мотивів, угон транспортного засобу і знищення майна шляхом підпалу.

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