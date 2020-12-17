Разоблачил финансовую пирамиду: в Киеве начальник заказал убийство программиста

В Киеве руководитель инвестиционного фонда заказал убийство собственного программиста. Мужчина возвращался с работы и уже возле самого дома на него напали незнакомцы и силой затолкали в микроавтобус.

Через несколько дней стало известно, что это была спланированная спецоперация СБУ, поскольку правоохранители узнали, что мужчину заказали киллерам и хотят убить.

Когда заказчик получил фото якобы мертвой жертвы, лично приехал в Одессу, чтобы отдать киллеру $5 тыс. Тогда его арестовали и отправили в СИЗО.

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Программист признается, причиной покушения на него могло стать то, что он разоблачил преступную схему. Криптовалютный инвестиционный фонд работал по принципу финансовой пирамиды. Он выплачивал дивиденды вкладчикам за счет средств, которые привлекали от новых вкладчиков.

Суд отпустил подозреваемого в заказе убийства под круглосуточный домашний арест до 25 декабря. Прокуроры надеются, что на очередном заседании им удастся убедить судью и отправить главного фигуранта снова в СИЗО.

Убийство в Харьковской области

В Харьковской области пенсионерка зарезала 75-летнего мужа. Между супругами возник бытовой конфликт.

Во время ссоры 70-летняя женщина нанесла ему несколько ножевых ранений кухонным ножом. Полицию вызвали соседи, которые нашли мертвое тело пенсионера.