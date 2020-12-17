Викрив фінансову піраміду: у Києві керівник замовив вбивство програміста

У Києві керівник інвестиційного фонду замовив вбивство власного програміста. Чоловік повертався з роботи і вже біля самого будинку на нього напали незнайомці та силою заштовхали в мікроавтобус.

За кілька днів стало відомо, що це була спланована спецоперація СБУ, оскільки правоохоронці дізналися, що чоловіка замовили кілерам і хочуть вбити.

Коли замовник отримав фото начебто мертвої жертви, особисто приїхав до Одеси, щоб віддати кілеру $5 тис. Тоді його арештували і відправили у СІЗО.

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Програміст зізнається, причиною замаху на нього могло стати те, що він викрив злочинну схему. Криптовалютний інвестиційний фонд працював за принципами фінансової піраміди. Він виплачував дивіденди вкладникам за рахунок коштів, які залучили у нових вкладників.

Суд відпустив підозрюваного у замовленні вбивства під цілодобовий домашній арешт до 25 грудня. Прокурори сподіваються, що на черговому засіданні їм таки вдасться переконати суддю і відправити головного фігуранта знову в СІЗО.

Вбивство на Харківщині

У Харківській області пенсіонерка зарізала 75-річного чоловіка. Між подружжям виник побутовий конфлікт.

Під час сварки 70-річна жінка нанесла йому декілька ножових поранень кухонним ножем. Поліцію викликали сусіди, які знайшли мертве тіло пенсіонера.