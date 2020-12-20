В Днепропетровской области на автодороге М-04 во время движения загорелась маршрутка.

— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения они вышли самостоятельно из автобуса, — рассказали в ГСЧС.

Читайте: 127 ДТП в Киеве за день! Разбились троллейбус, маршрутки и машина коммунальщиков

Пожар локализировали в 08.00, а ликвидировали в 08.10.















В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами / 4 фотографии

В Одессе кран стрелой протаранил маршрутку