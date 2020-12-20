В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Днепропетровской области на автодороге М-04 во время движения загорелась маршрутка.
— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения они вышли самостоятельно из автобуса, — рассказали в ГСЧС.
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Пожар локализировали в 08.00, а ликвидировали в 08.10.
В Одессе кран стрелой протаранил маршрутку
25 ноября около 8.30 на улице Среднефонтанской в Одессе грузовой автомобиль Кран KOBELCO RK250-3 во время движения врезался стрелой в маршрутный автобус Богдан, который на остановке осуществлял посадку-высадку пассажиров.
По данным полиции, водитель крана не придерживался безопасной дистанции и скорости.