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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Днепропетровской области на автодороге М-04 во время движения загорелась маршрутка.

— Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. На момент возникновения пожара в салоне находилось семь пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательного подразделения они вышли самостоятельно из автобуса, — рассказали в ГСЧС.

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Пожар локализировали в 08.00, а ликвидировали в 08.10.

  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
  • В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами
В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами / 4 фотографии

В Одессе кран стрелой протаранил маршрутку

25 ноября около 8.30 на улице Среднефонтанской в Одессе грузовой автомобиль Кран KOBELCO RK250-3 во время движения врезался стрелой в маршрутный автобус Богдан, который на остановке осуществлял посадку-высадку пассажиров.

По данным полиции, водитель крана не придерживался безопасной дистанции и скорости.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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