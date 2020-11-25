25 ноября около 8.30 на улице Среднефонтанской в Одессе грузовой автомобиль Кран KOBELCO RK250-3 во время движения врезался стрелой в маршрутный автобус Богдан, который на остановке осуществлял посадку-высадку пассажиров.

По данным полиции, водитель крана не придерживался безопасной дистанции и скорости.

В результате ДТП травмированы два пассажира, они госпитализированы. Еще одна женщина-пассажир отказалась.

Стрела пробила кузов Богдана и оторвала часть крыши.

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В Одессе кран стрелой протаранил маршрутку: пострадали двое пассажиров / 3 фотографии

В Одессе Subaru протаранил авто полиции

Месяц назад в Одессе задержали водителя Subaru, который в состоянии сильного наркотического опьянения протаранил авто полиции.

Им оказался известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу Владимир Гула. Его внедорожник протаранил полицейский автомобиль, после чего врезался в дерево на территории военного учебного заведения.