25 ноября около 8.30 на улице Среднефонтанской в Одессе грузовой автомобиль Кран KOBELCO RK250-3 во время движения врезался стрелой в маршрутный автобус Богдан, который на остановке осуществлял посадку-высадку пассажиров.
По данным полиции, водитель крана не придерживался безопасной дистанции и скорости.
В результате ДТП травмированы два пассажира, они госпитализированы. Еще одна женщина-пассажир отказалась.
Стрела пробила кузов Богдана и оторвала часть крыши.
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В Одессе Subaru протаранил авто полиции
Месяц назад в Одессе задержали водителя Subaru, который в состоянии сильного наркотического опьянения протаранил авто полиции.
Им оказался известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу Владимир Гула. Его внедорожник протаранил полицейский автомобиль, после чего врезался в дерево на территории военного учебного заведения.