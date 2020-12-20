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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

У Дніпропетровській області на автошляху М-04 під час руху загорілася маршрутка.

– Займання сталося у моторному відсіку автобуса. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало сім пасажирів та водій. На щастя, ніхто не постраждав. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу вони вийшли самостійно з автобуса, – розповіли у ДСНС.

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Пожежу локалізували о 08.00, а ліквідували о 08.10.

  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
  • На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами
На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами / 4 фотографии

В Одесі кран стрілою протаранив маршрутку

25 листопада близько 8.30 на вулиці Середньофонтанській в Одесі вантажний автомобіль Кран KOBELCO RK250-3 під час руху врізався стрілою в маршрутний автобус Богдан, який на зупинці здійснював посадку-висадку пасажирів.

За даними поліції, водій крана не дотримався безпечної дистанції та швидкості.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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