На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

У Дніпропетровській області на автошляху М-04 під час руху загорілася маршрутка.
– Займання сталося у моторному відсіку автобуса. На момент виникнення пожежі в салоні перебувало сім пасажирів та водій. На щастя, ніхто не постраждав. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу вони вийшли самостійно з автобуса, – розповіли у ДСНС.
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Пожежу локалізували о 08.00, а ліквідували о 08.10.
В Одесі кран стрілою протаранив маршрутку
25 листопада близько 8.30 на вулиці Середньофонтанській в Одесі вантажний автомобіль Кран KOBELCO RK250-3 під час руху врізався стрілою в маршрутний автобус Богдан, який на зупинці здійснював посадку-висадку пасажирів.
За даними поліції, водій крана не дотримався безпечної дистанції та швидкості.