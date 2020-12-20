На Дніпропетровщині під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

25 листопада близько 8.30 на вулиці Середньофонтанській в Одесі вантажний автомобіль Кран KOBELCO RK250-3 під час руху врізався стрілою в маршрутний автобус Богдан, який на зупинці здійснював посадку-висадку пасажирів.

За даними поліції, водій крана не дотримався безпечної дистанції та швидкості.