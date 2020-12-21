Розізлився через салют: у Миколаєві чоловік підстрелив підлітка

У Миколаєві нетверезий чоловік підстрелив з травматичного пістолета 10-річного хлопчика.

Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.

Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.

Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.

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Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.

На Вінниччині чоловік забив до смерті кохану

У селі Велика Бушинка у Вінницькій області п’яний чоловік забив до смерті свою кохану.

Причиною такої агресії з боку чоловіка могли стати ревнощі.

37-річному Сергію загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення.