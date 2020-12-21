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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Изнасиловал и обокрал: в Одесской области 25-летнего парня будут судить за нападение на пенсионерку

В Татарбунарах Одесской области полиция задержала 25-летнего парня, который изнасиловал и обокрал 73-летнюю женщину.

Ворвавшись ночью к дому пенсионерки, он целенаправленно надругался над пенсионеркой. Покидая чужой дом, злоумышленник забрал одежду ее родственников.

Парень признался в содеянном, уверяя, что находился в сильном алкогольном опьянении.

— Я был пьян. Зашел в чужой дом. Увидел женщину, сбросил с нее одеяло, разделся и начал ее насиловать. Нанес один удар в голову. После этого в соседней комнате я увидел две куртки, накинул их на себя, забрал еще коричневые ботинки, вышел из дома, перепрыгнул через забор и пошел по своим делам, — рассказал парень в полиции.

Уголовное производство открыто по по ч.1 ст.152 и ч.3 ст.185 УК Украины, суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

25-летнему парню грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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