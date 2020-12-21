PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Зґвалтував та обікрав: на Одещині 25-річного хлопця судитимуть за напад на пенсіонерку

В Татарбунарах Одеської області поліція затримала 25-річного хлопця, який зґвалтував та обікрав 73-річну жінку.

Вдершись серед ночі до будинку пенсіонерки, він цілеспрямовано поглумився над пенсіонеркою. Покидаючи чужий дім, зловмисник забрав одяг її родичів.

Хлопець зізнався у скоєному, запевняючи, що перебував у сильному алкогольному сп’янінні.

– Я був п’яний. Зайшов до чужої хати. Побачив жінку, скинув з неї ковдру, роздягнувся і почав її ґвалтувати. Наніс один удар в голову. Після цього в сусідній кімнаті я побачив дві куртки, накинув їх на себе, забрав ще коричневі черевики, вийшов з дому, перестрибнув через паркан і пішов у своїх справах, – розповів хлопець в поліції.

Крімінальне провадження відкрито за за ч.1 ст.152 та ч.3 ст.185 КК України, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО.

Читайте: Дружба закінчилася: на Закарпатті 48-річна жінка до смерті побила пенсіонерку

25-річному хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

Вбивство 82-річної бабусі на Київщині

Журналістам Надзвичайних новин вдалося з’ясувати нові подробиці у справі вбивства 82-річної бабусі в селі Гребінки на Київщині.

Пенсіонерку до смерті побив 33-річний внук, який нещодавно повернувся із зони ООС, однак не отримав можливості пройти реабілітацію.

Сусіди неодноразово ставали свідками скандалів між родичами: бабуся, виявляється, мало не щодня проклинала внука.

Часто лихим словом згадувала і про побратимів Олександра, які не повернулися з війни.

Правоохоронці констатують, що за таку помсту найближчі десять років чоловік проведе у тюрмі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору