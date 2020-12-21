В Татарбунарах Одеської області поліція затримала 25-річного хлопця, який зґвалтував та обікрав 73-річну жінку.

Вдершись серед ночі до будинку пенсіонерки, він цілеспрямовано поглумився над пенсіонеркою. Покидаючи чужий дім, зловмисник забрав одяг її родичів.

Хлопець зізнався у скоєному, запевняючи, що перебував у сильному алкогольному сп’янінні.

– Я був п’яний. Зайшов до чужої хати. Побачив жінку, скинув з неї ковдру, роздягнувся і почав її ґвалтувати. Наніс один удар в голову. Після цього в сусідній кімнаті я побачив дві куртки, накинув їх на себе, забрав ще коричневі черевики, вийшов з дому, перестрибнув через паркан і пішов у своїх справах, – розповів хлопець в поліції.

Крімінальне провадження відкрито за за ч.1 ст.152 та ч.3 ст.185 КК України, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО.

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25-річному хлопцеві загрожує до шести років позбавлення волі.

Вбивство 82-річної бабусі на Київщині

Журналістам Надзвичайних новин вдалося з’ясувати нові подробиці у справі вбивства 82-річної бабусі в селі Гребінки на Київщині.

Пенсіонерку до смерті побив 33-річний внук, який нещодавно повернувся із зони ООС, однак не отримав можливості пройти реабілітацію.

Сусіди неодноразово ставали свідками скандалів між родичами: бабуся, виявляється, мало не щодня проклинала внука.

Часто лихим словом згадувала і про побратимів Олександра, які не повернулися з війни.

Правоохоронці констатують, що за таку помсту найближчі десять років чоловік проведе у тюрмі.