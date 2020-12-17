В деле убийства 82-летней бабушки в селе Гребенки Киевской области появились новые подробности.

Пенсионерку до смерти избил 33-летний внук, который недавно вернулся из зоны ООС, однако не получил возможности пройти реабилитацию. Мужчина сам вызвал скорую, но только спустя сутки.

Когда медики нашли женщину, ее тело покрывали синяки и ссадины, а на голове была огромная кровавая рана. Все вокруг покрывали красные следы, а на подушке, тоже пропитанной кровью, лежали пучки вырванных волос.

Выяснилось, что напоследок мужчина схватил грабли и разбил бабушке череп. Бил действительно остервенело — так, что крепкий деревянный черенок разлетелся вдребезги.







Проклинала товарищей с войны: внук рассказал, почему убил 82-летнюю бабушку граблями / 2 фотографии

По словам соседей, жизнь этой семьи вообще напоминает сплошной фильм ужасов: крики, драки и смерти — одна, страшнее другой.

Младший из братьев, Ярослав, мотает очередной срок в тюрьме, а Александр добровольцем ушел на восток.

Защищал шахту Бутовку и имел уважение среди военных. Но мирная жизнь у мужчины не сложилось.

— Он вернулся раненый в душу. Ему надо было на реабилитацию, а всем было плевать. Ранее он никогда не был агрессивным, — рассказал Владимир, знакомый Александра.

Владимир был свидетелем скандалов между родственниками: бабушка, оказывается, чуть ли не ежедневно проклинала внука.

Часто недобрым словом вспоминала и о товарищах Александра, которые не вернулись с войны.

Однако, по словам внука, в последнее время бабушка выгоняла его, чтобы тот нашел новую работу.

— Она постоянно цеплялась ко мне. Неужели я всегда что-то обязан? Но благодарности никогда не дождешься.

Правоохранители констатируют, что за такую ​​месть ближайшие десять лет Александр проведет в тюрьме.

Полиция открыла дело

О том, что на Киевщине внук убил собственную бабушку, стало известно в понедельник, 14 декабря.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.