Пытали утюгом и заливали в глаза водку: на Киевщине бандиты ограбили семью

В Киевской области в один из домов посреди ночи ворвались бандиты в масках. Супруги со взрослыми детьми уже отдыхали, поэтому даже не сразу поняли, что происходит.

Мужчину они начали пытать разгоряченным утюгом. Его жене и дочери заливали в глаза водку и обливали холодной водой. Позже в дом зашел сын супругов. Его также повалили на землю, начали бить и резать руки.

Издевательства над семьей продолжались около часа. После этого нападавшие похитили золотые украшения, 8 тыс. грн, $3тыс. и два автомобиля Nissan, на которых и скрылись.

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Нападающих полицейские нашли, ими оказались пять человек. Все они местные жители города Ирпень, кроме организатора, который живет в Киеве и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Кроме этого, в состав группы входили лица, которые ранее принимали участие в рейдерских захватах. У мужчин изъяли оружие, наличные, золото и шесть автомобилей.

В Умани пара аферистов обокрала семью. Квартиранты во время застолья подсыпали снотворное в блюда. Когда хозяева уснули, они обокрали их и скрылись.

Для владельца дома доза вещества оказалась смертельной.