Катували праскою і заливали в очі горілку: на Київщині бандити обікрали сім’ю

У Київській області до одного з будинків посеред ночі вдерлися бандити у масках. Подружжя з дорослими дітьми вже відпочивало, тому навіть не одразу зрозуміло, що відбувається.

Чоловіка вони почали катувати розгарячілою праскою. Його дружині та доньці заливали в очі горілку і обливали холодною водою. Пізніше до будинку зайшов син подружжя. Його також повалили на землю, почали бити і різати руки.

Знущання над родиною тривало близько години. Після цього нападники викрали золоті прикраси, 8 тис. грн, $3 тис. і два автомобілі Nissan, на яких і втекли.

Читайте: На Київщині озброєні бандити пограбували дачний будинок

Нападників поліцейські знайшли, ними виявилися п’ятеро людей. Всі вони місцеві жителі міста Ірпінь, окрім організатора, який живе у Києві і раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку.

Крім цього, до складу групи входили особи, які раніше брали участь у рейдерських захопленнях. У чоловіків вилучили зброю, готівку, золото та шість автомобілів.

В Умані пара аферистів обікрала сім’ю. Квартиранти під час застілля підсипали снодійне у страви. Коли господарі заснули, вони обікрали їх та втекли.

Для власника будинку доза речовини виявилася смертельною.