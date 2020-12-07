В Умани молодая пара квартирантов с помощью снотворного обокрала хозяев дома, для его владельца доза вещества оказалась смертельной.
30-летний парень и 28-летняя девушка представились отдыхающими, арендовали у местных жителей помещения и предложили отпраздновать это.
Но во время застолья они подсыпали снотворное в блюда. Когда хозяева уснули, они обокрали их и скрылись.
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После инцидента хозяйка дома проснулась и вызвала полицию. Ее муж не оправился — от вещества он скончался на месте.
Пару удалось быстро задержать. Аферистами оказались уроженка Киевской области и житель Днепропетровщины.
Сейчас суд рассматривает их дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Отравление школьниц на Прикарпатье
На Прикарпатье две ученицы пятого класса поиздевались над одноклассницами.
Они подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса.
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