В Умани молодая пара квартирантов с помощью снотворного обокрала хозяев дома, для его владельца доза вещества оказалась смертельной.

30-летний парень и 28-летняя девушка представились отдыхающими, арендовали у местных жителей помещения и предложили отпраздновать это.

Но во время застолья они подсыпали снотворное в блюда. Когда хозяева уснули, они обокрали их и скрылись.

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После инцидента хозяйка дома проснулась и вызвала полицию. Ее муж не оправился — от вещества он скончался на месте.

Пару удалось быстро задержать. Аферистами оказались уроженка Киевской области и житель Днепропетровщины.

Сейчас суд рассматривает их дело. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Отравление школьниц на Прикарпатье

На Прикарпатье две ученицы пятого класса поиздевались над одноклассницами.

Они подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса.

Подробнее об отравлении школьниц на Прикарпатье читайте на Фактах ICTV.