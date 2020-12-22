PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Под Киевом избили и ограбили мэра Броваров

В селе Гнедин Киевской области неизвестные напали на мэра Броваров Игоря Сапожко. Информацию подтвердили в полиции Киевской области.

— Информация о разбойном нападении официально подтвердилась. Однако о пострадавших мы не имеем права разглашать подробности, — рассказали в полиции Фактам ICTV.

Пока еще продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Информация о состоянии его здоровья уточняется.

По данным СМИ, группа неизвестных людей ворвалась в дом Сапожко и забрала имущество. В полиции эту информацию пока подтвердить не могут.

Читайте: Представитель омбудсмена Лисянский избил охранника ресторана

На нападение уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.

— Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко.

По словам Кличко, правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города.

Игорь Сапожко занимает должность мэра Броваров с 2008 года. На местных выборах 2020 года действующий мэр получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). Второе место занял выдвиженец от партии Слуга народа Дмитрий Ратников с 4 186 голосами (13,37%).

Партия Голос подала иск в связи с зафиксированными фактами нарушения избирательного законодательства, а именно — тайны голосования. Каждый бюллетень на участках в городе имел индивидуальный номер и этот номер был на контрольном талоне, что позволяло проверять, за кого отдал голос тот или иной избиратель.

Фото: Игорь Сапожко

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка