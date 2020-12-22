Під Києвом побили і пограбували мера Броварів

У селі Гнідин Київської області невідомі напали на мера Броварів Ігоря Сапожка. Інформацію підтвердили в поліції Київської області.

– Інформація щодо розбійного нападу офіційно підтвердилась. Однак щодо потерпілих ми не маємо права розголошувати подробиці, – розповіли у поліції Фактам ICTV.

Наразі ще тривають оперативно-розшукові заходи. Інформація про стан його здоров’я уточнюється.

За даними ЗМІ, група невідомих людей увірвалася в будинок Сапожка та забрала майно. У поліції цю інформацію поки підтвердити не можуть.

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На напад вже відреагував мер Києва Віталій Кличко.

– Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка.

За словами Кличка, правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста.

Ігор Сапожко обіймає посаду мера Броварів з 2008 року. На місцевих виборах 2020 року чинний мер отримав підтримку 13 798 виборців (44,07%). Другу сходинку посів висуванець від партії Слуга народу Дмитро Ратніков з 4 186 голосами (13,37%).

Партія Голос подала позов у зв’язку із зафіксованими фактами порушення виборчого законодавства, а саме – таємниці голосування. Кожен бюлетень на ділянках в місті мав індивідуальний номер і цей номер був на контрольному талоні, що дозволяло перевіряти, за кого віддав голос той чи інший виборець.

Фото: Ігор Сапожко