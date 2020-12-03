Медиков ждали полчаса: в Черновицкой области мужчина умер в приемной больницы

В Черновицкой области в Вижнецкой больнице в коридоре приемного отделения умер мужчина. По словам очевидцев, 65-летний больной в очереди под рентген-кабинетом внезапно начал терять сознание.

Санитарки и неравнодушные мужчины, которые были рядом, положили его на носилки и отнесли в приемное отделение, где оставили на полу.

Мужчина посинел буквально на глазах, но реанимировать его никто даже не пытался. Свидетели говорят, что ему только измерили давление.

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Жена пациента звала медиков полчаса. Но когда врач таки пришел, то лишь констатировал смерть. Медики утверждают, что реаниматолог пришел вовремя но решил, что спасать мужчину бесполезно.

Якобы при осмотре он увидел признаки необратимых изменений, проверив отсутствие пульса на сонных артериях и прослушав сердечную деятельность.

По факту гибели пациента полицейские открыли уголовное производство. Известно, что смерть вызвала язва и септический шок. Но врачи могли бы спасти мужчину, поэтому их подозревают в халатности.

Медикам грозит до трех лет лишения свободы и запрет работать по специальности.

Халатность врачей на Полтавщине

В июне этого года на Полтавщине из-за халатности врачей умер парень. Его отвезли в районную больницу с сильной болью в животе.

Мать погибшего уверена, что врачи за 12 часов не сделали ничего, чтобы спасти ее сына.