В Белой Церкви сгорел цех по производству мебели

В Белой Церкви Киевской области ликвидировали пожар по ул. Ивана Кожедуба, 359 в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели.

Огнем уничтожена кровля, перекрытия, материалы и оборудование на площади 1,4 м кв. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 52 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 50 человек и 10 единиц техники.

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Пожар в полтавском ТРЦ

9 декабря в Полтаве горело двухэтажное здание торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр).

В ГСЧС установили, что пожар возник на летней площадке кафе.

Спасатели нашли тело погибшего в здании. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели.