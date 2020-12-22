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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

У Білій Церкві згорів цех з виробництва меблів

У Білій Церкві Київської області ліквідували пожежу на вул. Івана Кожедуба, 359 в двоповерховій будівлі колишнього цеху з виробництву меблів.

Вогнем знищено покрівлю, перекриття, матеріали та обладнання на площі 1,4 тис. м кв. Жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучалось 52 особи та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 осіб і 10 одиниць техніки.

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Пожежа в полтавському ТРЦ

9 грудня в Полтаві горіла двоповерхова будівля торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр).

У ДСНС встановили, що пожежа виникла на літньому майданчику кафе.

Рятувальники знайшли тіло загиблого в будівлі. Поліція встановлює особу та обставини загибелі.

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