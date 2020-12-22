В Ровно убили местного предпринимателя Эдуарда Патиса. Во время массовой драки у торгового центра, который ему принадлежит, у него выстрелили.

Что стало причиной конфликта, до сих пор не знают ни родные убитого, ни полиция.

— На месте происшествия было обнаружено помповое ружье — это охотничье оружие. Все следы указывают на групповую драку и умышленное убийство, — рассказывает Александр Панасюк — заместитель руководителя полиции Ровенской области.

Смертельный выстрел, говорят в полиции, был сделан из ружья самого предпринимателя. Оказалось, что у трагедии есть предыстория, которая также связана с выстрелами.

Читайте: С улыбкой на лице: в Хмельницкой области мужчина забил до смерти беременную жену

В Донецкой области задержали убийцу в костюме Супермена

В городе Славянск Донецкой области задержали мужчину, который убил трех человек. Жертвами 26-летнего гражданина стала семья — муж, жена и ее мать.

Подробнее о тройном убийстве на Донетчине читайте в материале Фактов ICTV.