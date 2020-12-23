В Одеській області чоловік обстріляв автомобіль, унаслідок чого загинув пасажир.

За попередніми даними, на автодорозі в Окнянському районі до автомобіля ВАЗ під’їхала Honda, з салону якої вийшов невідомий чоловік і вистрілив із мисливської рушниці.











В Одеській області з мисливської рушниці розстріляли авто – загинув чоловік / 3 фотографии

Від отриманого поранення пасажир ВАЗа помер до приїзду швидкої, а зловмисник зник з місця події.

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Правоохоронці проводять спецоперацію із затримання підозрюваного.

– Наразі на місці злочину працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Для розшуку і затримання зловмисника в дію ввели спеціальну поліцейську операцію Сирена, – зазначили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нещодавно в Одеській області знайшли вбитою 55-річну жінку-таксиста. Її авто знайшли за 30 км від місця вбивства. Виявилося, що останніми пасажирами жертви були двоє юнаків: 17 та 18 років.