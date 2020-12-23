У Київській області судитимуть екс-міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

– У лютому 2020 року під час застілля у власному будинку в одному із сіл Києво-Святошинського району в колишнього високопосадовця виник конфлікт з гостем, який переріс у бійку, під час якої обвинувачений взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, потім вистрілив в голову, – розповіли у прес-службі Офісу генпрокурора.

Жертва померла на місці події.

Вбивство у будинку Кожари

21 лютого у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари, знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького.

22 лютого національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала розпочате кримінальне провадження із самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яку було виявлено на місці загибелі Старицького, однак вона мала зберігатися у сейфі. 25 лютого Старицького поховали.

25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві, 10 квітня підозру отримала дружина екс-міністра.