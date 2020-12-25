В Киеве на Дружбы народов перевернулся автомобиль

В Киеве на пр. Дружбы народов перевернулся автомобиль. Инцидент произошел утром 25 декабря. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль марки Toyota перевернулся на крышу.

Вследствие ДТП не пострадал ни один человек. Однако мужчина, который находился за рулем транспортного средства, отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. По факту отказа правоохранители составили протокол.

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ДТП на Киевщине с летальным исходом

Накануне в Киевской области произошло смертельное ДТП. На Житомирской трассе вблизи населенного пункта Березовка водитель Porsche сбил двух человек. Они умерли сразу на месте.

На заснеженной трассе было видно длинный тормозной путь.