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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве на Дружбы народов перевернулся автомобиль

В Киеве на пр. Дружбы народов перевернулся автомобиль. Инцидент произошел утром 25 декабря. Водитель не справился с управлением, в результате автомобиль марки Toyota перевернулся на крышу.

Вследствие ДТП не пострадал ни один человек. Однако мужчина, который находился за рулем транспортного средства, отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. По факту отказа правоохранители составили протокол.

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ДТП на Киевщине с летальным исходом

Накануне в Киевской области произошло смертельное ДТП. На Житомирской трассе вблизи населенного пункта Березовка водитель Porsche сбил двух человек. Они умерли сразу на месте.

На заснеженной трассе было видно длинный тормозной путь.

Источник: Патрульная полиция

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