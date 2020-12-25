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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві на Дружби народів перекинувся автомобіль

У Києві на пр. Дружби народів перекинувся автомобіль. Інцидент трапився вранці 25 грудня. Водій не впорався з керуванням, у результаті автомобіль марки Toyota перекинувся на дах.

Внаслідок ДТП не постраждала жодна людина. Однак чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу, відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові. За фактом відмови правоохоронці склали протокол.

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ДТП на Київщині з летальними випадками

Напередодні у Київській області сталася смертельна ДТП. На Житомирській трасі поблизу населеного пункту Березівка водій Porsche збив двох осіб. Вони померли одразу на місці.

На засніженій трасі було видно довгий гальмівний шлях.

Джерело: Патрульна поліція

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