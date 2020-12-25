У Києві на Дружби народів перекинувся автомобіль

У Києві на пр. Дружби народів перекинувся автомобіль. Інцидент трапився вранці 25 грудня. Водій не впорався з керуванням, у результаті автомобіль марки Toyota перекинувся на дах.

Внаслідок ДТП не постраждала жодна людина. Однак чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу, відмовився проходити тест на наявність алкоголю у крові. За фактом відмови правоохоронці склали протокол.

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ДТП на Київщині з летальними випадками

Напередодні у Київській області сталася смертельна ДТП. На Житомирській трасі поблизу населеного пункту Березівка водій Porsche збив двох осіб. Вони померли одразу на місці.

На засніженій трасі було видно довгий гальмівний шлях.