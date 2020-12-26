PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством

В Волынской области полиция задержала женщину, которая занималась сутенерством и получала за это немалые деньги.

По информации полиции, 24-летняя жительница Ровенской области организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами в помещениях местных гостиниц на территории обеих областей.

Известно также, что одна из девушек, которая занималась проституцией, является несовершеннолетней.

Читайте: Собирали за день до 10 тыс. грн: в Николаеве разоблачили семью сутенеров

У женщины провели обыски и изъяли пневматическое оружие, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от незаконной деятельности.

  • Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством
  • Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством
  • Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством
  • Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством
Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством / 2 фотографии

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 303 УК Украины — сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг. Девушек для занятия проституцией искали в интернете.

Они были вынуждены перечислять сутенерам часть полученных средств, а остаток распределяли между собой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка