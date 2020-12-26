В Волынской области полиция задержала женщину, которая занималась сутенерством и получала за это немалые деньги.

По информации полиции, 24-летняя жительница Ровенской области организовывала встречи женщин с потенциальными клиентами в помещениях местных гостиниц на территории обеих областей.

Известно также, что одна из девушек, которая занималась проституцией, является несовершеннолетней.

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У женщины провели обыски и изъяли пневматическое оружие, мобильные телефоны, банковские карты и деньги, полученные от незаконной деятельности.







Организовывала встречи в отелях: на Волыни женщина занималась сутенерством / 2 фотографии

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 303 УК Украины — сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.

В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг. Девушек для занятия проституцией искали в интернете.

Они были вынуждены перечислять сутенерам часть полученных средств, а остаток распределяли между собой.