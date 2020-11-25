В Николаеве задержали трех сутенеров, на которых работали проститутки

В Николаеве полиция задержала мать с дочерью и ее сожителем из-за того, что они занимались сутенерством. Фигуранты размещали объявления в сети с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг.

Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной и транспортом. Дочь выполняла функцию вербовщика, мужчина — охранника и таксиста, а мать — администратора.

Проститутки также выезжали по адресам клиентов — на квартиры, в отеле и сауны. Зарабатывали девушки около 1 300 грн в час. Семь проституток приносили в 10 тыс. грн прибыли в день, с которого сами получали 50%.

Читайте: До 2,5 тыс. грн за час интима: в центре Киеве разоблачили несколько борделей

В помещении сутенеров полиция нашла 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, деньги, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, восемь скретч-карт, флешки и предметы интимного характера.



























Собирали за день до 10 тыс. грн: в Николаеве разоблачили семью сутенеров / 7 фотографий

Сутенеров задержали по ст. 208 УПК Украины. Правоохранители сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 303 УК Украины — сутенерство. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В Запорожье задержали сутенера

Правоохранители обнаружили мужчину в Запорожье, который занимался сутенерством. Местный житель искал женщин, которые готовы предоставлять интимные услуги.

Полиция задержали злоумышленника во время встречи с клиентом. Они договаривался о сексуальном контакте с проституткой, оценив его в одну тыс. грн.

Фото: Нацполиция