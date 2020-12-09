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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг

В Дарницком районе Киева супруги организовали бизнес по оказанию услуг сексуального характера.

Муж с женой также привлекли к своей работе еще двух человек, которые выполняли обязанности так называемых администраторов.

Девушек для занятия проституцией искали в интернете. Они обязывались перечисляли сутенерам часть полученных средств, а остаток распределяли между собой.

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Стоимость услуг составляла 1,6 — 2,5 грн тыс. за час.

 Четырем злоумышленниками сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство) УК Украины.

— У одного из администраторов изъято 56 свертков с веществом похожим на амфетамин. Вещества направлены для проведения экспертизы, — отметили в столичной прокуратуре.

  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
  • В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг
В Киеве супруги организовали бизнес по оказанию интимных услуг / 3 фотографии

Разоблачение сети борделей в Одессе

Правоохранители разоблачили деятельность сети борделей в городе Одесса.

К ее созданию и деятельности причастен полицейский. Подключив сообщников, мужчина искал девушек и занимался координацией их работы.

Источник: Прокуратура Киева

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