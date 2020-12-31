Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери Шабунина были без запалов

Обнаруженные гранаты под дверью квартиры матери руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина были без запалов.

— Прибывшие на место вызова правоохранители обнаружили скрепленные скотчем корпуса гранат Ф-1 без запалов. Указанные предметы будут направлены на экспертизу. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 129 УК Украины, — говорится в сообщении.

В ходе следствия выяснилось, что арендуемая квартира принадлежит родителям жены общественного деятеля в сфере борьбы с коррупцией. Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного правонарушения.

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Вечером 30 декабря возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

Жителей дома эвакуировали, после проверки стало известно, что в корпусах гранат взрывчатки не было. Сам Шабунин в Facebook написал, что его маме подложили взрывное устройство под дверь, чтобы запугать его.