Виявлені біля дверей квартири матері Шабуніна гранати були без запалів

Виявлені біля дверей квартири матері керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна гранати були без запалів.

– Правоохоронці, які прибули на місце виклику, виявили скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів. Вказані предмети будуть направлені на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час слідства з’ясувалося, що орендована квартира належить батькам дружини громадського діяча у сфері боротьби з корупцією. Наразі слідчі дії тривають, встановлюють осіб, причетних до вчинення зазначеного правопорушення.

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Ввечері 30 грудня біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій.

Жителів будинку евакуювали, після перевірки стало відомо, що в корпусах гранат вибухівки не було. Сам Шабунін у Facebook написав, що його мамі підклали вибуховий пристрій під двері, щоб залякати його.