В Харькове 59-летний мужчина во время психического приступа зарезал свою мать.

2 января в Киевское отделение полиции позвонил мужчина и рассказал, что 84-летняя бабушка его жены уже несколько дней не выходит на связь. Женщина проживала с сыном с психическим расстройством.

В квартире полицейские нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

— В совершении преступления обоснованно подозревается 59-летний сын погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа, — отметили правоохранители.

Тело женщины направили в морг для выяснения обстоятельств происшествия.

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Убийство в Запорожской области

В городе Днепрорудном Запорожской области мужчина убил свою 61-летнюю мачеху в новогоднюю ночь. Его задержали и объявили подозрение о преступлении.

В ссоре 33-летний мужчина нанес руками и ногами многочисленные телесные повреждения своей 61-летней мачехе.

Впоследствии оттащил тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство, а когда понял, что она умерла, сам позвонил в полицию и признался в содеянном.