В Запорожской области мужчина убил свою мачеху в новогоднюю ночь

В городе Днепрорудном Запорожской области мужчина убил свою 61-летнюю мачеху в новогоднюю ночь. Его задержали и объявили подозрение о преступлении. Сейчас мужчине выбирают меру пресечения.

1 января почти в час ночи в дежурную часть Днепрорудненского отделения полиции ГУНП в Запорожской области сообщили о том, что в одном из частных домов рядом произошло убийство женщины.

По данным Национальной полиции, в ссоре 33-летний мужчина нанес руками и ногами многочисленные телесные повреждения своей 61-летней мачехе.

Впоследствии оттащил тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство, а когда понял, что она умерла, сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

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Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет по статье 206 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

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