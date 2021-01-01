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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Запорожской области мужчина убил свою мачеху в новогоднюю ночь

В городе Днепрорудном Запорожской области мужчина убил свою 61-летнюю мачеху в новогоднюю ночь. Его задержали и объявили подозрение о преступлении. Сейчас мужчине выбирают меру пресечения.

1 января почти в час ночи в дежурную часть Днепрорудненского отделения полиции ГУНП в Запорожской области сообщили о том, что в одном из частных домов рядом произошло убийство женщины.

По данным Национальной полиции, в ссоре 33-летний мужчина нанес руками и ногами многочисленные телесные повреждения своей 61-летней мачехе.

Впоследствии оттащил тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство, а когда понял, что она умерла, сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

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Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет по статье 206 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

В Запорожской области мужчина убил свою мачеху в новогоднюю ночь

В Ровно ребенок ночевал под подъездом, поскольку мать пошла “гулять”

В Ровно 9-летняя девочка ночевала под подъездом, потому мать оставила ее у дома, а отчим не пускал в квартиру, потому что она ему не родная.

Ребенок четыре раза приходил под дверь, просился внутрь, но его каждый раз прогоняли. Лишь в четыре утра замерзшую и голодную школьницу заметил прохожий.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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