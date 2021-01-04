В селе Новоселица Ивано-Франковской области в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погибла несовершеннолетняя девочка, еще пострадали четыре человека.

Авария произошла 2 января в результате столкновения автомобилей Renault и ВАЗ.

Для оказания помощи были привлечены отделения государственной пожарно-спасательной части №10 города Долина. Женщине, которая была без сознания спасатели сделали непрямой массаж сердца и на носилках транспортировали ее в скорую.

Пострадавших направили в больницу. На месте ДТП работают областные следователи, все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция.

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На Франковщине в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали / 2 фотографии

Недавно на трассе Киев-Чоп возле села Угерско Стрыйского района Львовской области 30 декабря около полуночи столкнулись две иномарки — Skoda и Volkswagen.

В результате ДТП водитель Skoda погиб на месте. А его 20-летнего пассажира и 39-летнего водителя Volkswagen госпитализировали с травмами.