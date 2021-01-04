У селі Новоселиця Івано-Франківської області в дорожньо-транспортній пригоді за участю двох легкових автомобілів загинула неповнолітня дівчинка, ще постраждали чотири людини.

Аварія трапилася 2 січня унаслідок зіткнення автівок Renault та ВАЗ.

Для надання допомоги було залучено відділення державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Долина. Непритомній жінці рятувальники зробили непрямий масаж серця та на ношах транспортували її у карету швидкої допомоги.

Потерпілих направили до лікарні. На місці ДТП працюють обласні слідчі, всі обставини смертельної аварії встановлює поліція.

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На Франківщині у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб постраждали / 2 фотографии

Нещодавно на трасі Київ-Чоп неподалік села Угерсько Стрийського району Львівської області 30 грудня близько опівночі зіткнулися дві іномарки – Skoda та Volkswagen.

Внаслідок ДТП водій Skoda загинув на місці. А його 20-річного пасажира та 39-річного водія Volkswagen госпіталізували з травмами.