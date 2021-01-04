ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном

В Ровно 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 26-летнего мужчину с 3-летним сыном, который находился в коляске.
В результате удара коляску с ребенком отбросило на обочину.
Пострадавших госпитализировали. У отца предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб грудной клетки. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили.
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Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия и в медучреждении отказался.
Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
В Фастове BMW протаранила дом
В Фастове Киевской области автомобиль BMW снес ограждение и протаранил частный дом. К счастью, никто из жителей не пострадал.
А 33-летний водитель скрылся с места ДТП и пытался избежать ответственности, заявив в полицию якобы об угоне машины.