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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Коляску с ребенком отбросило на обочину: в Ровно водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном

В Ровно 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 26-летнего мужчину с 3-летним сыном, который находился в коляске.

В результате удара коляску с ребенком отбросило на обочину.

Пострадавших госпитализировали. У отца предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб грудной клетки. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили.

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Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия и в медучреждении отказался.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
  • ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном
Коляску с ребенком отбросило на обочину: в Ровно водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном / 4 фотографии

В Фастове BMW протаранила дом

В Фастове Киевской области автомобиль BMW снес ограждение и протаранил частный дом. К счастью, никто из жителей не пострадал.

А 33-летний водитель скрылся с места ДТП и пытался избежать ответственности, заявив в полицию якобы об угоне машины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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