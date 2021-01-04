ДТП Ровно: водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном

В Ровно 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 26-летнего мужчину с 3-летним сыном, который находился в коляске.

В результате удара коляску с ребенком отбросило на обочину.

Пострадавших госпитализировали. У отца предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму живота, ушиб грудной клетки. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили.

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Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте происшествия и в медучреждении отказался.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 286 УК Украины.















Коляску с ребенком отбросило на обочину: в Ровно водитель ВАЗ сбил мужчину с сыном / 4 фотографии

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