В Фастове Киевской области автомобиль BMW снес ограждение и протаранил частный дом. К счастью, никто из жителей не пострадал.

А 33-летний водитель скрылся с места ДТП и пытался избежать ответственности, заявив в полицию якобы об угоне машины.

Местная полиция получила сообщение о повреждении дома, а также о похищении автомобиля, который врезался в дом, почти одновременно.

Водитель был пьян и отрицал свою причастность к совершению ДТП, однако правоохранители установили, что именно он был за рулем.

От теста на содержание алкоголя в крови он отказался.

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На него составили три админпротокола: за нарушение ПДД, повлекшее повреждение сооружений или иного имущества, за управление транспортным средством без соответствующих документов и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, по факту ложного сообщения о похищении автомобиля открыто производство по ст. 383 УКУ.

Автобус заехал во двор и упал в бассейн

В декабре 2020 года под Николаевом рейсовый автобус заехал во двор и упал в бассейн.

На момент аварии в салоне автобуса было 15 пассажиров, в результате ДТП двое из них получили травмы.