ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином

У Рівному 51-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 збив 26-річного чоловіка із 3-річним сином, який перебував у візку.
В результаті удару візок з дитиною відкинуло на узбіччя.
Обох потерпілих госпіталізували. У батька попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму живота, забій грудної клітки. Дитину після надання медичної допомоги відпустили.
Читайте: У ДТП під Львовом постраждало 9 людей, зокрема троє підлітків
Водій від проходження огляду на стан сп’яніння на місці події та у медзакладі відмовився.
Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 286 КК України.
У Фастові BMW протаранила будинок
У Фастові Київської області автомобіль BMW зніс огорожу і протаранив приватний будинок. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.
А 33-річний водій втік з місця ДТП і намагався уникнути відповідальності, заявивши у поліцію нібито про викрадення машини.