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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Візок з дитиною відкинуло на узбіччя: у Рівному водій ВАЗ збив чоловіка з сином

У Рівному 51-річний водій автомобіля ВАЗ-2104 збив 26-річного чоловіка із 3-річним сином, який перебував у візку.

В результаті удару візок з дитиною відкинуло на узбіччя.

Обох потерпілих госпіталізували. У батька попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму живота, забій грудної клітки. Дитину після надання медичної допомоги відпустили.

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Водій від проходження огляду на стан сп’яніння на місці події та у медзакладі відмовився.

Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 286 КК України.

  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
  • ДТП у Рівному: водій ВАЗ збив чоловіка з сином
Візок з дитиною відкинуло на узбіччя: у Рівному водій ВАЗ збив чоловіка з сином / 4 фотографии

У Фастові BMW протаранила будинок

У Фастові Київської області автомобіль BMW зніс огорожу і протаранив приватний будинок. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

А 33-річний водій втік з місця ДТП і намагався уникнути відповідальності, заявивши у поліцію нібито про викрадення машини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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