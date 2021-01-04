3 января около 15.00 в Дунае обнаружили тело 48-летнего капитана буксира Портовый-22. Полиции Одесской области расследует причины и обстоятельства его смерти.

Предварительно установлено, что капитан выпал за борт буксира, рассказала руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

— Ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не сумел вовремя им воспользоваться — наглотался воды. Когда вытащили из реки, спасти ему жизнь не удалось, — уточнила она.

Тело моряка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

На Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний парень.

Он шел домой со своей девушкой. Пара переходила реку через мостик и юноша случайно поскользнулся и упал в воду.