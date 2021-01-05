В новогоднюю ночь в Одессе мужчина забил до смерти сожительницу

В Одессе сотрудники полиции объявили подозрение местному жителю в совершении убийства своей сожительницы в новогоднюю ночь.

По данным следствия, злоумышленник сам сообщил об этом на спецлинию 103, однако не назвал ни своего имени, ни фамилии. Позже правоохранители установили, что медикам звонил 30-летний одессит, проживающий в Суворовском районе.

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В квартире мужчины полицейские обнаружили 39-летнюю женщину без признаков жизни с разбитой головой.

По словам хозяина, он беспощадно избил сожительницу, когда якобы узнал, что она скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.







Инфицировала болезнью: в Одессе мужчина забил до смерти сожительницу в новогоднюю ночь / 2 фотографии

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы от семи до десяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Убийства в новогоднюю ночь

В Киеве мужчина убил жену в новогоднюю ночь. Во время праздничного застолья между супругами возник конфликт, в результате чего киевлянин взял пистолет и выстрелил в голову женщине несколько раз.

После этого он постучал в дверь соседям и признался в преступлении. На место происшествия прибыли представители полиции и медики, женщину доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась.