У новорічну ніч в Одесі чоловік забив до смерті співмешканку

В Одесі працівники поліції оголосили підозру місцевому жителю у вчинені вбивства своєї співмешканки у новорічну ніч.

За даними слідства, зловмисник сам повідомив про це на спецлінію 103, проте не назвав ні свого імені, ні прізвища. Пізніше правоохоронці встановили, що медикам телефонував 30-річний одесит, який проживає у Суворовському районі.

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У квартирі чоловіка поліцейські виявили 39-річну жінку без ознак життя з розбитою головою.

Зі слів господаря, він нещадно побив співмешканку, коли нібито довідався, що вона приховала від нього важливу інформацію про стан свого здоров’я.







Інфікувала хворобою: в Одесі чоловік забив до смерті співмешканку у новорічну ніч / 2 фотографии

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

За умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілої, йому загрожує позбавлення волі від семи до десяти років. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Вбивства у новорічну ніч

У Києві чоловік вбив дружину у новорічну ніч. Під час святкового застілля між подружжям виник конфлікт, внаслідок чого киянин взяв пістолет і вистрілив у голову жінці кілька разів.

Після цього він постукав у двері сусідам і зізнався у злочині. На місце події прибули представники поліції та медики, жінку забрали до лікарні, однак від отриманих травм вона померла.