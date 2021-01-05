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Тетяна Забожко |

Контррозвідка СБУ викрила керівника міграційної служби МВС “ДНР”

СБУ заочно оголосила про підозру керівнику так званої міграційної служби МВС ДНР.

Контррозвідка задокументувала, що керівник примусово видавав жителям тимчасово окупованих територій Донеччини паспорти “ДНР”, а також незаконного оформляв місцевим жителям громадянство РФ.

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Таким чином посадовця звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, терористичній діяльності, а також порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

На Луганщині судять головного організатора “референдуму”

На Луганщині до суду направлено обвинувальний акт щодо голови “народної ради області”, який у 2014 році був одним із головних організаторів проведення незаконного референдуму.

5 травня 2014 року фігурант (за попередньою інформацією – Андрій Андрєєв) організував та очолив з’їзд голів районних та міських рад Луганської області, де сепаратист Валерій Болотов здобув повноваження “народного губернатора ЛНР”.

Організатору “референдуму” загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Джерело: СБУ

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