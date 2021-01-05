СБУ заочно оголосила про підозру керівнику так званої міграційної служби МВС ДНР.
Контррозвідка задокументувала, що керівник примусово видавав жителям тимчасово окупованих територій Донеччини паспорти “ДНР”, а також незаконного оформляв місцевим жителям громадянство РФ.
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Таким чином посадовця звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, терористичній діяльності, а також порушенні норм міжнародного гуманітарного права.
На Луганщині судять головного організатора “референдуму”
На Луганщині до суду направлено обвинувальний акт щодо голови “народної ради області”, який у 2014 році був одним із головних організаторів проведення незаконного референдуму.
5 травня 2014 року фігурант (за попередньою інформацією – Андрій Андрєєв) організував та очолив з’їзд голів районних та міських рад Луганської області, де сепаратист Валерій Болотов здобув повноваження “народного губернатора ЛНР”.
Організатору “референдуму” загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.