Загрожує 10 років в’язниці: на Луганщині судитимуть головного організатора “референдуму”

До суду направлено обвинувальний акт щодо голови “народної ради Луганської області”, який у 2014 році був одним із головних організаторів проведення незаконного референдуму.

Встановлено, що 5 травня 2014 року фігурант (за попередньою інформацією – це Андрій Андрєєв) організував та очолив з’їзд голів районних та міських рад Луганської області, де сепаратист Валерій Болотов здобув повноваження “народного губернатора ЛНР”.

Силовики СБУ затримали Андрія Андрєєва ще у липні 2020 року. На фото нижче він у чорній куртці справа.

– Підсудний публічно звернувся до “народного губернатора” з проханням провести референдум щодо визначення статусу Луганської області, внаслідок чого було утворено незаконне збройне формування “ЛНР”, а частина Луганської області була відокремлена від України, – йдеться у повідомленні.

Згодом фігурант під час мітингів у Луганську неодноразово здійснював заклики, направлені на визнання самостійності “ЛНР”.

Справа “голови народної ради Луганської області” розглядається за ч. 1, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Суд над соратницею сепаратистів на Донеччині

У Лимані Донецької області суд виніс вирок у справі депутата міськради, яка активно співпрацювала із сепаратистами та брала участь в організації так званого референдуму “ДНР”.

Встановлено, що у травні 2014 року жінка була членом територіальної та головою дільничної виборчих комісій щодо відокремлення окупованих територій Донецької області.

Вона була депутатом Лиманської міської ради VII скликання. Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 1 рік.

Джерело: Прокуратура Луганщини